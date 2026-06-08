Сьогодні, 8 червня, стало відомо, що Україна отримала сьомий транш фінансування від Європейського Союзу в межах Ukraine Facility загальним обсягом 2,8 млрд євро. З урахуванням погашення раніше наданого авансового фінансування до державного бюджету фактично надійшло 2,6 млрд євро. Загальний обсяг фінансування за цим механізмом перевищив 29,4 млрд євро.

Про це у телеграмі написала премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

Кошти скерують на фінансування пріоритетних видатків державного бюджету, зокрема соціальних і гуманітарних потреб.

Свириденко нагадала, що це вже сьомий транш за програмою. На цьому етапі Україна виконала 11 індикаторів Плану України, що охоплюють реформи у сферах державного управління, економічної політики, енергетики, цифровізації та верховенства права.

Також Україна достроково виконала умови, передбачені для наступних етапів фінансування. Наша країна вперше отримає додаткову компенсацію за випереджальне виконання зобов’язань з реформ.

Станом на кінець травня 2026 року Україна виконала 86 заходів Плану, ще 65 перебувають на різних етапах реалізації. Уряд продовжує системно впроваджувати необхідні зміни для забезпечення економічної стійкості, відновлення країни та наближення до членства в ЄС.