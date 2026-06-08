Reuters: Росія планує скоротити експорт нафти через ризик дефіциту пального

Відвантаження російської нафти із західних портів у червні можуть скоротитися майже на третину.

Росія планує скоротити експорт нафти вже у червні на тлі ризику дефіциту пального на внутрішньому ринку.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на галузеві та торговельні джерела.

За інформацією співрозмовників агентства, відвантаження нафти із ключових російських портів Приморська, Усть-Луги та Новоросійська можуть скоротитися з 2,5 млн барелів на добу у травні до 1,7 млн барелів на добу у червні.

Джерела зазначають, що скорочення експорту пов’язане не лише зі збільшенням внутрішньої переробки, а й зі зниженням обсягів видобутку нафти.

У травні видобуток нафти в Росії скоротився приблизно на 100 тисяч барелів на добу порівняно з квітнем. Таким чином РФ продовжує тенденцію до зменшення нафтового виробництва на тлі зовнішніх обмежень та необхідності забезпечення внутрішнього ринку паливом.

Скорочення експорту може вплинути на світовий нафтовий ринок, адже через російські морські порти проходить значна частина поставок сировини до країн Азії та інших регіонів.