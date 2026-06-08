Від початку року "Укрзалізниця" виручила понад 630 млн гривень з продажу металобрухту

Від початку 2026 року Укрзалізниця провела аукціони з продажу металобрухту на загальну суму 633 млн грн.
Як повідомили в Міністерстві розвитку громад та територій, це більше, ніж за весь 2025 рік.
Вдалось реалізувати 95,7 тис. тонн брухту чорних і кольорових металів, що на 52% більше, ніж у 2025 році. Із цього обсягу 0,3 тис. тонн кольорових металів було продано на 46 млн грн.
Від початку 2026 року вже відвантажено 59,1 тис. тонн металобрухту.
В Мінрозвитку зазначили, що реалізація металобрухту має не лише фінансовий ефект. Списані вантажні та пасажирські вагони, локомотиви й інша техніка, знижують ефективність експлуатаційної роботи, ускладнюють маневрові операції та впливають на безпеку руху.
"Їхнє своєчасне списання та реалізація дозволяють оптимізувати технологічні процеси й підвищувати ефективність роботи залізниці", - йдеться в повідомленні.
- Укрзалізниця оголошує тендер на постачання 10 вагонів нового покоління.Очікувана вартість закупівлі одного вагона складе близько 110 млн грн.