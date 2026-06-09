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Вступ України до ЄС: президент Естонії закликав до відкриття влітку усіх переговорних кластерів з Києвом

Алар Каріс зазначив, що місце України у Європейському Союзі та НАТО.

Вступ України до ЄС: президент Естонії закликав до відкриття влітку усіх переговорних кластерів з Києвом
Алар Каріс
Фото: EPA/UPG

Президент Естонії Алар Каріс закликав до відкриття влітку цього року усіх переговорних кластерів з Києвом щодо вступу до ЄС. 

Про це Каріс сказав під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським в Естонії. 

“Місце України у Європейському Союзі та НАТО. Обіцянка європейського членства не може просто залишатися на папері”, – сказав Каріс. 

Він зазначив, що Естонія підтримує швидке відкриття усіх кластерів щодо вступу України до ЄС. 

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За його словами, це має статися вже цього літа, тому що вже більше немає жодних перепон. 

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