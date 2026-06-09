Вступ України до ЄС: президент Естонії закликав до відкриття влітку усіх переговорних кластерів з Києвом

Президент Естонії Алар Каріс закликав до відкриття влітку цього року усіх переговорних кластерів з Києвом щодо вступу до ЄС.
Про це Каріс сказав під час спільної пресконференції з Володимиром Зеленським в Естонії.
“Місце України у Європейському Союзі та НАТО. Обіцянка європейського членства не може просто залишатися на папері”, – сказав Каріс.
Він зазначив, що Естонія підтримує швидке відкриття усіх кластерів щодо вступу України до ЄС.
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За його словами, це має статися вже цього літа, тому що вже більше немає жодних перепон.
- Сьогодні Зеленський прибув до Естонії, де візьме участь у саміті лідерів Нордично-Балтійської вісімки.