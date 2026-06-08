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Качка: Україна може виконати ключові критерії для вступу до ЄС вже за кілька місяців

Україна вже перебуває на фінальному етапі реформ у сфері верховенства права.

Качка: Україна може виконати ключові критерії для вступу до ЄС вже за кілька місяців
торговий представник Тарас Качка
Фото: Facebook/Taras Kachka

Україна перебуває на завершальному етапі виконання фундаментальних критеріїв, необхідних для вступу до Європейського Союзу, і може завершити цей процес упродовж кількох місяців.

Про це під час панельної дискусії в Києві за участю єврокомісарки Марти Кос заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка, повідомляє "Європейська правда".

За словами урядовця, Україна вже реалізувала більшість необхідних реформ, зокрема у сфері верховенства права, яке є одним із ключових критеріїв на шляху до членства в ЄС.

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"Верховенство права – це серце того, що є центром європейської інтеграції", – наголосив Качка.

Він зазначив, що наразі немає жодної структурної реформи у сфері верховенства права, яку Україні довелося б розпочинати з нуля.

"У питанні верховенства права немає жодної структурної реформи, де ми маємо починати з нуля. По всіх напрямках ми на фінальному етапі", – сказав віцепрем’єр.

Качка нагадав, що ще до початку повномасштабної війни Україна внесла зміни до Конституції щодо судової системи та провела низку важливих реформ, які стали основою для подальшого просування до членства в ЄС.

Водночас посадовець визнав, що завершальний етап реформ є найскладнішим.

"Отже, ми на завершальному етапі. Інше питання, що ця остання миля часто є найскладнішою. Тож план завершити виконання індикаторів протягом місяців – саме місяців, а не років – це цілком реальний план", – підкреслив він.

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