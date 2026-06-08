Зеленський обговорив із ключовими союзниками в Лондоні посилення ППО

Президент України Володимир Зеленський і лідери Великої Британії, Франції та Німеччини обговорили в Лондоні нагальну потребу у посиленні української протиповітряної оборони та можливості далекобійних ударів.

Про це повідомив український президент у телеграмі та пише The Guardian.

Кір Стармер прийняв Зеленського, Емманюеля Макрона та Фрідріха Мерца на Даунінг-стріт. Речник британського уряду повідомив, що лідери обговорили «нагальну потребу наростити виробництво перехоплювачів і спільно розробляти протибалістичні та далекобійні ударні спроможності.

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Лідери засудили масштабні російські ракетні та дронові атаки й закликали Володимира Путіна погодитися на «негайне й повне припинення вогню» по нинішній лінії зіткнення як стартову точку переговорів, заявили в Даунінг-стріт.

Тепер вони розраховують використати саміт G7 в Евіані 15 червня, щоб залучити додаткову підтримку України, просунути нові економічні санкції та домогтися посиленого пакета військової та оборонної допомоги Україні на саміті НАТО в липні.

«Поінформував Кіра про потребу в додаткових ракетах до систем ППО та речі, важливі для захисту енергетики й підготовки до зими. Також ми узгодили наші позиції напередодні самітів G7, НАТО та зустрічей Коаліції охочих», – написав Зеленський.

Після від’їзду Макрона і Мерца Стармер і Зеленський продовжили розмову ще приблизно пів години, після чого потиснули руки та коротко позували для фотографій біля резиденції прем’єра на Даунінг-стріт.

Лідери так званої групи E3: Великої Британії, Франції та Німеччини, зібралися після тижня загострення бойових дій і після того, як Путін відкинув пропозицію Зеленського про особисті переговори щодо війни. Велика Британія і Франція очолюють ініціативу «коаліції охочих» щодо надання Україні гарантій безпеки.

Зеленський, який у понеділок має зустрітися з королем Чарльзом III, подякував Великій Британії та іншим союзникам України, які «допомагають нам зміцнювати захист життя та посилювати тиск на Росію за її агресію».