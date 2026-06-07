Абрамович у травні приїздив до Києва, він мав переконати Путіна у необхідності перемовин, - Financial Times

Ексвласник футбольного клубу "Челсі", російський олігарх Роман Абрамович у травні приїздив до Києва на запрошення президента України Володимира Зеленського.

Про це повідомило видання Financial Times з посиланням на "чотири обізнані джерела".

Зазначається, що Абрамович мав переконати російського диктатора Владіміра Путіна у необхідності двосторонньої зустрічі з Зеленським.

Реклама

"Президент України Володимир Зеленський запросив колишнього власника футбольного клубу "Челсі" Романа Абрамовича до Києва минулого місяця у невдалій спробі переконати Володимира Путіна провести прямі мирні переговори", – пише видання.

За словами джерел, Зеленський попросив Абрамовича передати Путіну повідомлення про його готовність зустрітися.

Financial Times зазначає, що в такий спосіб Україна хотіла продемонструвати свою серйозність щодо проведення прямих мирних переговорів з Росією – навіть попри те, що США, які раніше були посередником, наразі переключилися на ситуацію на Близькому Сході.

Київ сподівався, що низка успішних ударів по території РФ, зокрема по її нафтопереробних підприємствах, та зупинка російського наступу, якої домоглися ЗСУ, посилить "стимул для негайного припинення вогню". Проте Путін не виявив жодного інтересу до зустрічі із Зеленським – вочевидь все ще покладаючись на перевагу Росії в ресурсах.

Зазначимо, що 5 червня під час Петербурзького міжнародного економічного форуму Путін заявив, що 21 травня нібито зустрівся з російським бізнесменом і сказав йому, що не бачить сенсу у зустрічі із Зеленським. При цьому Путін не назвав імені бізнесмена – мовляв, той "діяв неофіційно".

31 травня Зеленський заявив, що Україна має вікно для переговорів із Росією про завершення війни, яке "буде відкритим до наступної зими".