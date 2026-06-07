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ЗМІ: Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво ракет у 2,5 раза

КНДР продовжує розробку нових типів озброєння, зокрема крилатих ракет Hwasal-2.

ЗМІ: Кім Чен Ин наказав збільшити виробництво ракет у 2,5 раза
Північна Корея провела випробування нової протикорабельної ракети Padasuri-6, 15 лютого 2024 рік

Лідер КНДР Кім Чен Ин під час візиту на промисловий об’єкт Ракетного управління доручив суттєво наростити виробництво балістичних і крилатих ракет. 

Про це повідомляє державне інформаційне агентство KCNA.

За даними агентства, йдеться про збільшення виробничих потужностей у 2,5 раза протягом п’ятирічного плану з поступовим щорічним зростанням.

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"Необхідно збільшити існуючі виробничі потужності у 2,5 раза протягом п’ятирічного періоду з щорічним зростанням, щоб постачати достатню кількість ракет, попит на які зростатиме відповідно до змін в оперативній структурі та бойовій організації наших збройних сил", – заявив Кім.

На сьогодні точні обсяги виробництва ракетного озброєння в КНДР залишаються невідомими. 

Водночас експерти звертають увагу, що Північна Корея активно постачає Росії ракети KN-23, що може впливати на її власні запаси.

Також повідомляється, що країна продовжує розробку нових типів озброєння, зокрема крилатих ракет Hwasal-2, які вважаються базовими для ракетних сил КНДР.

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