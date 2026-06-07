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ЗМІ: Париж розгорне свої війська на Кіпрі в межах нового оборонного пакту

Адміністрація турецьких кіпріотів вважає, що угода може змінити баланс сил на острові, ігнорувати права турків-кіпріотів та створити напруженість.

ЗМІ: Париж розгорне свої війська на Кіпрі в межах нового оборонного пакту
Міністр оборони Кіпру Васіліс Пальмас
Фото: EPA/UPG

Франція та Кіпр підпишуть у понеділок угоду про статус Збройних сил, яка дозволить Парижу розмістити війська на середземноморському острові.

Про це повідомляє Politico з посиланням на високопосадовців уряду Кіпру.

Угоду підпишуть міністр збройних сил Франції Катрін Вотрен та міністр оборони Кіпру Васіліс Пальмас у Нікосії. Вони візьмуть участь у неформальному засіданні Ради закордонних справ ЄС у форматі міністрів оборони.

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За словами президента Кіпру Нікоса Христодулідеса, угода “передбачить присутність французьких сил на території Кіпру виключно з гуманітарною метою в рамках посиленої співпраці, яку ми маємо з французьким урядом”.

Угода визначить умови, за яких французькі сили можуть перебувати, тренуватися та діяти на Кіпрі з дотриманням національного суверенітету. Вона охоплюватиме військову координацію, зв'язки в галузі оборонних технологій та промисловості, спільні військові навчання та освітні заходи, обмін персоналом та адміністративні домовленості для сил, що діють на території обох країн.

Угода викликала суперечки з часу, як її анонсував Христодулідес у квітні під час візиту президента Франції Еммануеля Макрона на острів.

Кіпр залишається розділени на турецьку північну та грецьку південну частини з моменту вторгнення турецьких військ у 1974 році у відповідь на державний переворот, підтриманий Грецією. Анкара не визнає Республіку Кіпр, яка є країною-членом ЄС та визнана на міжнародному рівні єдиною суверенною владою над усім островом. Турецько-кіпрську північ визнає лише Анкара.

Адміністрація турецьких кіпріотів оголосила угоду недійсною невдовзі після її оголошення та висловила стурбованість тим, що вона може змінити баланс сил на острові, ігнорувати права турків-кіпріотів та створити напруженість. Також стверджується, що Республіка Кіпр не має повноважень підписувати таку угоду від імені острова загалом.

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