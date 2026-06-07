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Угорський прем’єр Мадяр анонсував повну реформу громадського мовлення країни

Виконавчий директор Фонду підтримки медіа-послуг та управління активами (MTVA) Даніель Папп раніше оголосив про відставку.

Угорський прем’єр Мадяр анонсував повну реформу громадського мовлення країни
Угорський прем'єр-міністр Петер Мадяр
Фото: EPA/UPG

Виконавчий директор Фонду громадських медіа Угорщини Даніель Папп подав у відставку на тлі планів уряду прем'єр-міністра Петера Мадяра щодо реформування системи громадського мовлення країни.

Про це повідомляють Daily News Hungary.

Видання зазначає, що це свідчить про значний розвиток у майбутньому державних медіа.

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Даніель Папп, виконавчий директор Фонду підтримки медіа-послуг та управління активами (MTVA), оголосив у п'ятницю, що він подав прохання про звільнення. Папп назвав причиною свого рішення намір новообраного уряду провести комплексну реструктуризацію громадських медіа. 

Папп продовжуватиме виконувати свої обов'язки протягом періоду змін.

У відповідь Мадяр заявив, що керівник MTVA, який займався “фабрикаціями”, нарешті залишає свою посаду, хоча й пізніше, ніж очікувалося. Він також закликав керівників інших державних медіаструктур, пов'язаних з попередньою адміністрацією, наслідувати цей приклад.

Після оголошення про відставку Паппи, Мадяр анонсував, що наступного тижня його уряд подасть до парламенту законопроєкт, спрямований на повну реформу системи суспільних медіа Угорщини. 

За словами прем'єр-міністра, метою реформи є забезпечення збалансованого та неупередженого висвітлення подій. У своєму дописі в соціальних мережах він посилався на відомий журналістський принцип: “Новини – це святе, думка – вільна”.

Запропонована реформа є частиною ширшого зобов'язання, взятого урядом Мадяра після перемоги на виборах. Міністри пообіцяли провести комплексну перевірку роботи суспільних медіа, зокрема фінансового управління, прийняття рішень виконавчою владою та практику роботи редакцій.

Уряд стверджує, що суспільне мовлення, бюджет якого у 2026 році має скласти 154,7 мільярда форинтів, має служити суспільним інтересам, а не будь-якій політичній партії чи центральній владі. Очікується, що за цією ініціативою нової адміністрації Угорщини у сфері медіаполітики пильно стежитимуть.

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