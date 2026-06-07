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Військовий парад у Франції буде присвячений підтримці України, – Le Figaro

У параді у Парижі візьмуть участь близько 10 000 військових.

Військовий парад у Франції буде присвячений підтримці України, – Le Figaro
парад на День взяття Бастилії у Парижі 14. 07 2025
Фото: EPA/UPG

Традиційний військовий парад у Франції з нагоди Дня взяття Бастилії, який відбудеться 14 липня на Єлисейських полях у Парижі, буде присвячений підтримці України та демонстрації готовності Заходу протистояти російській агресії, пише Le Figaro.

За даними видання, цьогорічний парад буде масштабнішим за торішній. У ньому візьмуть участь близько 10 000 військовослужбовців, а кількість важкої наземної техніки та бойової авіації планують збільшити приблизно на 30%.

Захід матиме і політичне значення, адже стане останнім військовим парадом у межах чинної президентської каденції Еммануеля Макрона.

Особливу увагу приділять повітряній частині параду. Головним елементом стане демонстрація українсько-французької взаємодії в авіації. Зокрема, два винищувачі Mirage 2000 пілотуватимуть український та французький льотчики. Один із літаків буде символічно пофарбований у кольори українського прапора.

За інформацією джерел, концепція параду формувалася французьким Генштабом з урахуванням сучасної безпекової ситуації в Європі та війни Росії проти України. Париж прагне продемонструвати результати переозброєння французької армії.

Також у параді візьмуть участь підрозділи Франції, які були розгорнуті на східному фланзі НАТО – зокрема в Естонії, Польщі та Румунії.

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