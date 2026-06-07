Інциденти сталися у трьох локаціях поблизу кордону з окупованим Західним берегом, стрілка ліквідували. Він був мешканцем міста Тайбе, де мешкають переважно арабські громадяни Ізраїлю.

Сьогодні в Ізраїлі озброєний чоловік у автомобілі відкрив вогонь з автомобіля у трьох локаціях поблизу кордону з окупованим Західним берегом, розташованих поруч.

Одну людину вбили та поранили п’ятьох осіб, пише Reuters з посиланням на ізраїльську владу.

Поліція заявила, що після короткого переслідування правоохоронці вбили підозрюваного у стрілянині та вилучили вогнепальну зброю та транспортний засіб, що використовувалися під час стрілянини.

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Інциденти стався в місті Кохав-Яїр та навколо нього, всередині Ізраїлю неподалік від міста Калькілія, що на Західному березі.

Другого підозрюваного пізніше заарештували після того, як він “зробив заяви, що свідчать про його причетність до нападу”. Водночас поліція не пояснила наразі його ймовірну роль у стрілянині. Затриманий намагався атакувати офіцерів скляною пляшкою під час арешту.

“Сьогодні вранці жахливий терорист вийшов, дістався Кохав-Яїра і, на жаль, зумів, перше ніж його ліквідували, вбити громадянина Ізраїлю та поранити інших”, – сказав прем'єр-міністр Біньямін Нетаньягу.

Поліція повідомила, що чоловік, якого вбив стрілець, був 35-річним цивільним. Двоє з п'яти поранених у тяжкому стані.

Поліція ідентифікувала стрілка як людину віком близько 20 років, яка є мешканцем Тайбе, сусіднього ізраїльського міста, де мешкають переважно арабські громадяни Ізраїлю.

Відповідальність за напад наразі не взяло ніяке угруповання. Ісламістське бойове угруповання ХАМАС схвалило стрілянину.

Після інциденту ізраїльських військових розгорнули на одному з місць подій у центральній частині Ізраїлю та в сусідньому ізраїльському поселенні на Західному березі.

Міністр фінансів Бецалель Смотрич заявив про необхідність посилення контролю у громадах ізраїльських арабів. “Зростає небезпечне та екстремістське середовище для тероризму, який прагне знищити Державу Ізраїль”, – сказав він.