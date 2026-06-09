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Рада ухвалила закон щодо удосконалення декларацій доброчесності суддів

Закон важливий для вступу України до ЄС.

Рада ухвалила закон щодо удосконалення декларацій доброчесності суддів
Фото: EPA/UPG

Сьогодні, 9 червня, Верховна Рада ухвалила закон щодо удосконалення декларацій доброчесності суддів та родинних зв’язків судді (законопроєкт № 13165-2).  

“За” проголосували 242 народні депутати.

Закон визначає порядок подання однієї об'єднаної декларації щодо доброчесності та родинних звʼязків суддів.

Документ виконує рекомендації Європейської Комісії та міжнародні зобов’язання України щодо вступу в ЄС.

Декларація доброчесності судді — це щорічний документ, у якому суддя підтверджує або не підтверджує низку тверджень про свою поведінку, репутацію, конфлікти інтересів, майно, відповідність способу життя доходам тощо.

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