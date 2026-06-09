Іран атакував американський вертоліт під час патрулювання над Ормузькою протокою

Іранські військові збили вертоліт США, який патрулював Ормузьку протоку.
Про це повідомив президент Штатів Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.
«Щойно отримав від наших великих військових інформацію про те, що минулої ночі іранці збили один із наших високотехнологічних вертольотів Apache під час патрулювання над Ормузькою протокою. В інциденті брали участь два пілоти, обидва в безпеці та не постраждали», - повідомив Трамп.
Він запевнив, що «Сполучені Штати зобов'язані відповісти на цей напад».
- 9 червня Трамп під час телемітингу на підтримку сенатора від Південної Кароліни Ліндсі Грема припустив, що США протягом наступних двох тижнів оголосять про «повну перемогу» над Іраном.
- CNN зазначає, що це не вперше лідер США обіцяє значний прогрес «за два тижні». Зокрема, припинення вогню з Іраном, оголошене 7 квітня, спочатку мало тривати два тижні, поки сторони завершать угоду про закінчення війни.