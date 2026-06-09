Іран атакував американський вертоліт під час патрулювання над Ормузькою протокою

Іранські військові збили вертоліт США, який патрулював Ормузьку протоку.

Про це повідомив президент Штатів Дональд Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

«Щойно отримав від наших великих військових інформацію про те, що минулої ночі іранці збили один із наших високотехнологічних вертольотів Apache під час патрулювання над Ормузькою протокою. В інциденті брали участь два пілоти, обидва в безпеці та не постраждали», - повідомив Трамп.

Він запевнив, що «Сполучені Штати зобов'язані відповісти на цей напад».