Збільшилася кількість жертв землетрусу на Філіппінах. Без дому залишилися тисячі людей

У кількох провінціях було пошкоджено близько 2000 будинків та 117 урядових будівель і установ. Тимчасово припинив роботу аеропорт.

Пошукова група на місці завалів після землетрусу на Філіппінах

Збільшилася кількість жертв землетрусу на Філіппінах. Станом на ранок вівторка 9 червня відомо, що загинули щонайменше 37 людей, а понад 20 000 осіб залишилися бездомними.

Про це пише АР.

Згідно з офіційними даними, у південних провінціях поблизу місця землетрусу магнітудою 7,8 лише чотири людини вважалися зниклими безвісти, але Управління цивільного захисту визнало, що кілька зруйнованих та сильно пошкоджених будівель потребують ретельного огляду на наявність можливих жертв або тих, хто вижив.

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Епіцентр землетрусу стався поблизу Мінданао, другого за чисельністю населення острова Філіппін. Стихійне лихо поранило майже 500 людей і залишило бездомними понад 20 000 осіб, більшість з яких перебувають у тимчасових притулках.

У прибережному місті Генерал-Сантосі з населенням понад 700 000 осіб щонайменше 13 людей загинули внаслідок обвалів будівель та падіння уламків.

Мінімум 18 людей загинули в провінції Сарангані, переважно внаслідок зсуву, який поховав будинки в гірському місті Глан.

За словами представників служби реагування на стихійні лиха, інші випадки смерті були зареєстровані в південних провінціях Південний Котабато та Західний Давао, а також на острові Балут.

Згідно з початковою урядовою оцінкою збитків, у кількох провінціях було пошкоджено близько 2000 будинків та 117 урядових будівель і установ. Міжнародний аеропорт у Генерал-Сантосі залишався закритим, через що скасовані 63 внутрішні рейси, за винятком тих, що виконували гуманітарну місію.

Стан юлизько 6000 будівель державних шкіл у постраждалих від землетрусу провінціях мають оцінитиі, перш ніж заняття зможуть відновитися.

Епіцентр землетрусу в понеділок залягав у морі на глибині 33 кілометри, приблизно за 32 кілометри на південний захід від міста Маасім у провінції Сарангані.

Його спричинив рух у западині Котабато, і він був найсильнішим з тих пір, як та сама підводна западина спричинила землетрус магнітудою 8,1 бала 17 серпня 1976 року.

Філіппіни часто страждають від землетрусів та вивержень вулканів через своє розташування на Тихоокеанському «Вогняному кільці» – дузі сейсмічних розломів навколо океану.

Архіпелаг також щороку потерпає від близько 20 тайфунів і тропічних штормів, що робить його однією з країн світу, найбільш схильних до стихійних лих.