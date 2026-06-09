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Влада Чилі заявила про “історичне” вилучення понад 100 тонн наркотиків

Наркотики були заховані у партіях пиломатеріалів.

Влада Чилі заявила про “історичне” вилучення понад 100 тонн наркотиків
Роздрібна вартість наркотиків на європейському ринку становила 8,3 млрд дол
Фото: x.com/Armada_Chile

Влада Чилі заявила про “історичне” вилучення понад 100 тонн наркотиків, захованих у партіях пиломатеріалів.

Про це повідомляє DW.

У портах Аріка, Сан-Антоніо та Вальпараїсо було вилучено загалом 1080,8 тонни деревини, просоченої близько 100 тоннами наркотиків, йдеться у заяві Чилійського митного бюро.

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За даними інформаційного агентства AFP, пиломатеріали прямували до Європи.

Міністр безпеки Чилі Мартін Аррау заявив, що вилучення демонструє “масштаби та витонченість” організованої злочинності, з якою стикається країна.

Розслідування у цій справи тривало пів року, його провели представники чилійської прокуратури, морської поліції та митниці. Правоохоронці виявили 45 контейнерів із забрудненою деревиною.

За інформацією митних службовців, деревина була здебільшого забруднена кокаїном та кетаміном.

“Це найбільше вилучення в історії Чилі, враховуючи, що в кожній виявленій партії деревини містилося від 10% до 20% незаконних речовин, що загалом становить 100 тонн наркотиків”, – заявили вони.

За оцінками, роздрібна вартість наркотиків на європейському ринку становила 8,3 мільярда доларів.

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