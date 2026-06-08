Єменські хусити заявили про блокаду судноплавства в Червоному морі

Це сталось після того, як Ізраїль відновив напади на Іран.

Бойовики народної армії хуситів під час військових навчань у Сані, Ємен, 11 січня 2024 року.

Єменські хусити оголосили про заборону заборонять суднам, пов’язаним з Ізраїлем, заходити до Червоного моря. Це сталось після того, як Ізраїль відновив свої військові напади на Іран.

Про це пише Reuters.

Як пише видання, будь-які тривалі порушення судноплавства в Червоному морі з боку хуситів, включаючи потенційні напади на судноплавство чи порти, можуть стати великою проблемою.

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Коли хусити розпочали атаки на судноплавство в Червоному морі в листопаді 2023 року, експорт нафти з Перської затоки вільно переміщувався, а це означало, що вантажі перенаправлялися, щоб уникнути Червоного моря, але не зупинялися. Цього разу їх завантажують там.

Джерело серед хуситів повідомило Reuters, що заборона ізраїльським кораблям проходити через Червоне море була «першим кроком», але якщо ескалація продовжиться, угруповання зупинить будь-які кораблі, що прямують до Ізраїлю, а також вживе інших заходів.

США стверджують, що Іран озброював, фінансував і навчав хуситів за допомогою "Хезболли". Хусити заперечують, що є іранськими маріонетками, і кажуть, що розробляють власну зброю.