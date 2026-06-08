Цього тижня може бути прийнятий 21-й пакет санкцій проти Росії, - Єврокомісія

Також Каллас планує зустрітися з прем’єр-міністром Ірландії щодо постачань алюмінію до РФ.

Європейська комісія цього тижня може прийняти 21-й пакет санкцій проти Росії через війну, яку вона веде проти України.

Про це повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньйо, передає "Інтерфакс-Україна".

"Як ви знаєте, ми працюємо над 21-м пакетом санкцій, і ми повинні мати змогу прийняти його зі свого боку дуже, дуже скоро, ще цього тижня", – сказала вона.

Речниця наголосила, що з кожним пакетом санкцій ЄС "шукає способи закриття лазівок, завжди… з метою максимального тиску на Росію та мінімізації будь-яких доходів, які вона могла б отримати від цієї війни".

Коментуючи інформацію по поставкам з Ірландії до Росії алюмінію, речниця Єврокомісії з питань закордонних справ Анітта Хіппер повідомила, що висока представниця Кая Каллас планує зустрітися з прем’єр-міністром Ірландії.

"Буде обговорено кілька тем, зокрема підтримка України та тиск на Росію, але також цю конкретну тему буде розглянуто як проблему", – наголосила вона.