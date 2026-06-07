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Трамп нагримав на журналістку NBC News та пішов посеред інтерв’ю

Крістен Велкер запитала його щодо заяв про те, що вибори 2020 року були "сфальсифіковані".

Трамп нагримав на журналістку NBC News та пішов посеред інтерв’ю
Фото: Скриншот відео

Президент США Дональд Трамп образився на журналістку та пішов посеред інтерв'ю, оскільки вона ставила йому незручні питання.

Про це повідомляє Raw Story.

Трамп раптово завершив своє інтерв'ю з Крістен Велкер із NBC News після того, як його запитали щодо його неправдивих заяв про те, що вибори 2020 року були "сфальсифіковані".

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"Ви одностороння, шахрайська мережа!" - сказав Трамп на Велкер після того, як вона йому сказала, що немає жодних доказів, які б підтверджували його заяви про фальсифікацію.

"Давай припинимо це, бо з мене досить", - сказав він у відповідь і зняв мікрофон, прикріплений до його піджака.

"Пане президенте, будь ласка, я приїхала аж до Вісконсина", - сказала Велкер.

"Я просидів з вами під дощем годину, і я дав вам достатньо часу!", - додав Трамп. 

Раніше президент США нагрубив журналісту, який запитав його про російську допомогу Ірану у війні. 

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