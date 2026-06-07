Президент США Дональд Трамп образився на журналістку та пішов посеред інтерв'ю, оскільки вона ставила йому незручні питання.
Про це повідомляє Raw Story.
Трамп раптово завершив своє інтерв'ю з Крістен Велкер із NBC News після того, як його запитали щодо його неправдивих заяв про те, що вибори 2020 року були "сфальсифіковані".
"Ви одностороння, шахрайська мережа!" - сказав Трамп на Велкер після того, як вона йому сказала, що немає жодних доказів, які б підтверджували його заяви про фальсифікацію.
WOW -- Trump crashes out and cuts his interview with Welker short as she presses him on his lack of evidence for claiming elections are rigged— Aaron Rupar (@atrupar) June 7, 2026
"You're either crooked or you're stupid. Let's call it quits. Because I've had enough. Thank you darling," he tells her."
"I traveled… pic.twitter.com/qQaNIDnX4y
"Давай припинимо це, бо з мене досить", - сказав він у відповідь і зняв мікрофон, прикріплений до його піджака.
"Пане президенте, будь ласка, я приїхала аж до Вісконсина", - сказала Велкер.
"Я просидів з вами під дощем годину, і я дав вам достатньо часу!", - додав Трамп.
Раніше президент США нагрубив журналісту, який запитав його про російську допомогу Ірану у війні.