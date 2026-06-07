Крістен Велкер запитала його щодо заяв про те, що вибори 2020 року були "сфальсифіковані".

Президент США Дональд Трамп образився на журналістку та пішов посеред інтерв'ю, оскільки вона ставила йому незручні питання.

Про це повідомляє Raw Story.

Трамп раптово завершив своє інтерв'ю з Крістен Велкер із NBC News після того, як його запитали щодо його неправдивих заяв про те, що вибори 2020 року були "сфальсифіковані".

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"Ви одностороння, шахрайська мережа!" - сказав Трамп на Велкер після того, як вона йому сказала, що немає жодних доказів, які б підтверджували його заяви про фальсифікацію.

WOW -- Trump crashes out and cuts his interview with Welker short as she presses him on his lack of evidence for claiming elections are rigged



"You're either crooked or you're stupid. Let's call it quits. Because I've had enough. Thank you darling," he tells her."



"I traveled… pic.twitter.com/qQaNIDnX4y — Aaron Rupar (@atrupar) June 7, 2026

"Давай припинимо це, бо з мене досить", - сказав він у відповідь і зняв мікрофон, прикріплений до його піджака.

"Пане президенте, будь ласка, я приїхала аж до Вісконсина", - сказала Велкер.

"Я просидів з вами під дощем годину, і я дав вам достатньо часу!", - додав Трамп.

Раніше президент США нагрубив журналісту, який запитав його про російську допомогу Ірану у війні.