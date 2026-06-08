Під час свого дводенного візиту Сі проведе переговори з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, хоча конкретний порядок денний ще не оголошено.

Президент Китаю Сі Цзіньпін прилетів до Пхеньяну, що стало його першим візитом до Північної Кореї з 2019 року.

Про це повідомляє DW з посиланням на місцеві медіа.

Під час свого дводенного візиту Сі проведе переговори з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, хоча конкретний порядок денний ще не оголошено.

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Сі прибув до столиці Північної Кореї в понеділок опівдні за місцевим часом. В аеропорту вивісили прапори Китаю та КНДР і банер із написом: “Гаряче вітаємо товариша Сі Цзіньпіна”.

Кім та його дружина Лі Соль Чжу привітали Сі та його дружину Пен Ліюань. Два лідери потиснули один одному руки, а діти дарували квіти гостям, повідомляє AFP.

Відомо, що Сі Цзіньпіна супроводжують високопосадовці, зокрема міністр закордонних справ Ван І та фактичний керівник апарату Цай Ці.

Востаннє Сі Цзіньпін зустрічався з Кім Чен Ином у вересні в Пекіні. Тоді він запросив північнокорейського лідера та президента Росії Володимира Путіна на військовий парад з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни.

Перез поїздкою Сі заявив, що відносини між Пекіном та Пхеньяном перебувають на “новій історичній відправній точці”. За словами китайського лідера, два азійські сусіди зміцнюватимуть обміни в усіх сферах.

Китай залишається головним економічним і політичним партнером КНДР, яка перебуває під міжнародними санкціями через ядерну програму та порушення прав людини. Країни мають спільний кордон завдовжки 1400 км і пов’язані оборонним договором, якому цього року виповнюється 65 років.