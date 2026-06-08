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Президент Китаю Сі Цзіньпін прилетів до Пхеньяну

Під час свого дводенного візиту Сі проведе переговори з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, хоча конкретний порядок денний ще не оголошено.

Президент Китаю Сі Цзіньпін прилетів до Пхеньяну
Очільник Китаю Сі Цзіньпін та лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Президент Китаю Сі Цзіньпін прилетів до Пхеньяну, що стало його першим візитом до Північної Кореї з 2019 року.

Про це повідомляє DW з посиланням на місцеві медіа.

Під час свого дводенного візиту Сі проведе переговори з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином, хоча конкретний порядок денний ще не оголошено.

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Сі прибув до столиці Північної Кореї в понеділок опівдні за місцевим часом. В аеропорту вивісили прапори Китаю та КНДР і банер із написом: “Гаряче вітаємо товариша Сі Цзіньпіна”. 

Кім та його дружина Лі Соль Чжу привітали Сі та його дружину Пен Ліюань. Два лідери потиснули один одному руки, а діти дарували квіти гостям, повідомляє AFP.

Відомо, що Сі Цзіньпіна супроводжують високопосадовці, зокрема міністр закордонних справ Ван І та фактичний керівник апарату Цай Ці.

Востаннє Сі Цзіньпін зустрічався з Кім Чен Ином у вересні в Пекіні. Тоді він запросив північнокорейського лідера та президента Росії Володимира Путіна на військовий парад з нагоди 80-ї річниці закінчення Другої світової війни.

Перез поїздкою Сі заявив, що відносини між Пекіном та Пхеньяном перебувають на “новій історичній відправній точці”. За словами китайського лідера, два азійські сусіди зміцнюватимуть обміни в усіх сферах.

  • Китай залишається головним економічним і політичним партнером КНДР, яка перебуває під міжнародними санкціями через ядерну програму та порушення прав людини. Країни мають спільний кордон завдовжки 1400 км і пов’язані оборонним договором, якому цього року виповнюється 65 років.
  • Американський аналітичний центр Національний комітет з питань Північної Кореї оцінює, що КНДР залежить від Китаю на 95% у загальному товарообігу та на 85% у забезпеченні свого експорту. 
  • Кім може спробувати домовитися про розширення торгівлі через сухопутний кордон і збільшення потоку китайських туристів. Для Пхеньяна візит Сі також має важливе політичне значення на тлі зближення КНДР із Росією та її участі у війні проти України на боці Москви.
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