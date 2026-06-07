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На парламентських виборах у Вірменії лідирує партія Пашиняна, - Reuters

Проросійські опозиційні сили, зокрема "Сильна Вірменія", суттєво поступаються за рівнем підтримки.

На парламентських виборах у Вірменії лідирує партія Пашиняна, - Reuters
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Сильная Армения

У Вірменії в неділю відбулися парламентські вибори, за результатами передвиборчих опитувань на яких лідирує правляча партія прем'єр-міністра Нікола Пашиняна "Громадянський договір".

Про це повідомляє Reuters

Зазначається, що проросійські опозиційні сили, зокрема "Сильна Вірменія", суттєво поступаються за рівнем підтримки.

"Опитування, проведені перед голосуванням, показують, що партія "Громадянський договір" лідирує, маючи підтримку до 32% виборців, тоді як проросійська партія "Сильна Вірменія" посідає друге місце з показником до 11%", – йдеться в повідомленні.

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