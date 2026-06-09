Суд визнав незаконним запроваджений Трампом збір у 100 000 доларів за візу H-1B

У США федеральний суддя скасував запроваджений президентом США Дональдом Трампом збір у розмірі 100 тисяч доларів за нові візи H-1B для висококваліфікованих іноземних працівників, дійшовши висновку, що він є незаконним податком, який не був санкціонований Конгресом.
Справу по цих візах порушили генеральні прокурори 20 штатів. Вони оскаржили запроваджений Трампом у вересні збір, який різко збільшив вартість отримання віз H-1B – програми, від якої особливо залежить технологічний сектор для залучення іноземних фахівців.
Адміністрація Трампа стверджувала, що цей платіж є законною фінансовою санкцією, яку президент має право встановлювати відповідно до імміграційного законодавства. Воно надає главі держави повноваження обмежувати в’їзд певних категорій іноземців, якщо він вважає це необхідним для захисту інтересів США.
Однак суддя постановив, що цей платіж за своєю суттю є податком. Оскільки Конгрес не надав президентові повноважень запроваджувати такий податок, ані Державний департамент США, ані Служба громадянства та імміграції США не можуть його стягувати.
У своєму рішенні суддя послався на постанову Верховного суду США від лютого цього року, яка скасувала масштабні мита Трампа, запроваджені на підставі закону про надзвичайні ситуації. На думку судді, логіка того рішення означає, що президент так само не мав повноважень встановлювати податок через імміграційне законодавство.
Представниця Білого дому Тейлор Роджерс заявила, що адміністрація впевнена в успішному оскарженні рішення суду.
- Програма H-1B щороку надає 65 тисяч віз для кваліфікованих працівників та ще 20 тисяч для осіб із науковими ступенями. Візи видаються на строк від трьох до шести років. До введення нового збору роботодавці зазвичай сплачували від 2 до 5 тисяч доларів за оформлення такої візи залежно від різних обставин.
- Запроваджуючи новий збір, Трамп заявляв, що програма H-1B нібито використовується для заміни американських працівників дешевшою та менш кваліфікованою іноземною робочою силою.
- Водночас збір не поширювався на іноземців, які вже перебували у США за студентськими візами і переходили на статус H-1B. Саме ця категорія становить значну частину нових отримувачів таких віз.
- Насправді новий збір майже не використовувався. За даними USCIS, станом на 15 лютого було сплачено лише 85 платежів по 100 тисяч доларів.
- Паралельно адміністрація Трампа запровадила жорсткіші перевірки кандидатів на візи H-1B та запропонувала нову систему відбору, яка надає перевагу працівникам із вищою кваліфікацією та вищими зарплатами.
- Збір у 100 тисяч доларів став предметом щонайменше трьох судових позовів. Один із них подала Торгова палата США. У грудні суд у Вашингтоні відхилив її позов, після чого організація подала апеляцію.