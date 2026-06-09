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Підрахували, що Трамп 37 разів заявляв, що угода з Іраном близька або її хочуть укласти

Перші подібні заяви пролунали ще 23 березня, менш ніж через місяць після початку війни. 

Підрахували, що Трамп 37 разів заявляв, що угода з Іраном близька або її хочуть укласти
Президент США Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Минуло вже понад два місяці відтоді, як президент США Дональд Трамп оголосив про перемир’я з Іраном і заявив, що сторони перебувають дуже близько до укладення мирної угоди. Загалом американський лідер 37 разів заявляв про те, що угода з Іраном близька або її хочуть укласти.

Це підрахували журналісти CNN.

7 квітня Трамп написав у соціальних мережах, що переговори «просунулися дуже далеко», але для остаточного оформлення та підписання угоди потрібно ще два тижні. Тоді він навіть заявив, що для нього є честю бути свідком того, як ця багаторічна проблема наближається до вирішення. Однак жодної угоди так і не було укладено. Попри це, протягом наступних двох місяців Трамп продовжував наполягати, що домовленість практично готова. Якщо рахувати і період до оголошення перемир’я, він щонайменше 37 разів публічно заявляв у соціальних мережах, під час виступів або розмов із журналістами, що угода вже близька або що Іран відчайдушно прагне її укласти.

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Водночас немає жодних очевидних ознак того, що сьогодні сторони перебувають ближче до домовленості, ніж були 7 квітня. Видання пише, що Трамп продовжує повторювати ці заяви або через надмірний оптимізм, або для заспокоєння фінансових ринків, або через переконання, що постійне озвучування бажаного результату допоможе втілити його в реальність.

Перші подібні заяви пролунали ще 23 березня, менш ніж через місяць після початку війни. Трамп розповідав журналістам біля президентського літака, що сторони вже досягли згоди щодо «майже всіх ключових пунктів». Насправді ж Тегеран тоді взагалі заперечував факт переговорів.

Уже наступного дня Трамп почав регулярно повторювати тезу, яка згодом стала його улюбленим аргументом: мовляв, Іран відчайдушно хоче укласти угоду.

Як мінімум тричі він повторював про угоду виданню Axios про неминуче укладення угоди.

  • Нещодавно військовий радник верховного лідера Ірану Мохсен Резаї в інтерв'ю CNN озвучив ключову причину відсутності прогресу у переговорах між ісламською республікою та Сполученими Штатами.
  • За словами посадовця, дипломатія зайшла у глухий кут через небажання Вашингтона розморозити 24 мільярди доларів іранських активів.
  • Станом на середину травня сума видатків Штатів на війну із Іраном сягнула майже 29 мільярдів доларів, що на 4 мільярди більше за оцінку, надану наприкінці квітня. 
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