Витрати США на війну з Іраном зросли до 29 мільярдів доларів

Міністерство війни США оприлюднило оновлені дані щодо вартості військової кампанії проти Ірану під час слухань у Конгресі.

За словами фінансового керівника Пентагону Джулса Герста, сума видатків сягнула майже 29 мільярдів доларів, що на 4 мільярди більше за оцінку, надану наприкінці квітня, передає «Укрінформ».

Зростання витрат пояснюють інтенсивним ремонтом техніки, заміною втраченого обладнання і загальними операційними видатками.

Під час обговорення бюджетного запиту на 2027 рік у розмірі $1,5 трильйона міністр війни Піт Гегсет запевнив законодавців, що армія США має достатні запаси боєприпасів для виконання всіх завдань. Він назвав твердження про критичне скорочення арсеналів «перебільшеними та некорисними». Водночас представники Демократичної партії розкритикували адміністрацію Дональда Трампа за брак прозорості у витратах та відсутність чітких стратегічних цілей у конфлікті.

Зокрема, сенатор Марк Келлі висловив занепокоєння через значне вичерпання запасів ракет Tomahawk та систем Patriot. На його думку, відновлення цих ресурсів триватиме роки, що може послабити обороноздатність США у разі можливого протистояння з Китаєм. Адміністрація планує покривати витрати на війну через окремі додаткові запити на фінансування поза основним оборонним бюджетом.