Зеленський: дефіцит систем ППО Patriot такий, що гірше нікуди
ГоловнаСвіт

Поблизу кордону між Техасом і Мексикою у потязі знайшли мертвими 6 людей

Ларедо, Техас
Фото: cpkcr.com

Шістьох людей знайшли мертвими у вагоні поїзда на залізничній станції поблизу кордону між Техасом і Мексикою, пише The Guardian.

Людей знайшов співробітник залізничної компанії “Union Pacific”, який оглядав поїзд на станції в Ларедо, який зупинили. У цей день температура повітря піднялася вище 32°C.

Розпочалося розслідування смертей. Митна та прикордонна служба США (CBP) заявила, що їй відомо про інцидент, і перенаправила питання до поліцейського департаменту Ларедо та техаських рейнджерів.

Інцидент схожий до епізоду 2024 року, коли працівники митної служби врятували 20 мігрантів, замкнених у вагоні поїзда в Ларедо у зневодненому стані.

Газета Laredo Morning Times у 2024 році повідомляла, що Ларедо був найзавантаженішим портом для міжнародної торгівлі в країні. Туди з Мексики прибувало у середньому 12 поїздів на день. Потяги перевозили майже 1500 завантажених контейнерів.

Війна Трампа з мігрантами

Адміністрація президента США Дональда Трампа посилила боротьбу з нелегальною імміграцією на кордоні між Техасом і Мексикою, проте її заяви про нульовий рівень перетинів протягом останніх днів ставлять під сумнів. 

Як повідомляє Axios, дані Митної та прикордонної служби США (CBP) свідчать про затримання 8000 осіб при спробі перетину кордону в березні, що на 15% проти 2025 року.

Водночас зазначається про плани щодо закриття суперечливої в'язниці для іммігрантів на кордоні, розташованої на військовій базі Форт-Блісс в Ель-Пасо, приблизно за 966 км від Ларедо. Там під час перебування під вартою Імміграційної та митної служби (ICE) померли щонайменше три людини. У березні в закладі також стався спалах кору.

У 2022 році 53 мігрантів з Мексики, Гондурасу, Гватемали та Сальвадору, включно з шістьма дітьми, були знайдені задушеними в замкненому причепі тягача без кондиціонера та води. Їх завантажили в автомобіль у Ларедо для перевезення до Форт-Ворта у Техасі.

