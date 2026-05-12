Пісторіус відвідав позиції "малої" ППО в Києві, а також пошкоджений внаслідок атаки Росії енергооб'єкт

Нині Україна вже збиває близько 90% ворожих дронів і майже 80% крилатих ракет.

Фото: Міноборони

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус відвідав позицію "малої" протиповітряної оборони та енергетичний об’єкт у Києві, який зазнав російських атак.

Про це повідомило Міністерство оборони України

Пісторіусу продемонстрували, як працює українська система захисту неба:

  • сучасні засоби протидії дронам типу Shahed;
  • мобільні вогневі групи;
  • технології, які допомагають збивати ворожі цілі.

Фото: Міноборони

"Для України було важливо показати це саме Німеччині. Минула зима стала однією з найскладніших для нашої держави – Росія майже вдвічі збільшила кількість атак. За кілька місяців ворог запустив понад 1 000 балістичних і крилатих ракет та 27 000 дронів типу Shahed. Основна ціль – українська енергетика та масштабні блекаути в період морозів до -20°C", - наголосили в Міноборони і зазначили, що Україна вистояла завдяки військовим і підтримці партнерів.

Німеччина стала одним із ключових лідерів у посиленні української ППО: країна надавала нам ракети для Patriot; займалася фінансуванням PURL тощо. 

"Кожна така ракета рятувала життя та допомагала захищати українську енергосистему", – наголосив міністр оборони України Михайло Федоров.

Він зазначив, що нині Україна вже збиває близько 90% ворожих дронів і майже 80% крилатих ракет.

"Балістика залишається складним викликом, але разом із Німеччиною працюємо над рішеннями – додатковими ракетами Patriot, механізмом PURL та створенням власної європейської суверенної протибалістичної спроможності", – сказав Федоров.

  • Нагадаємо, Пісторіус перебуває з візитом в Україні. Раніше разом із Федоровим вони підписали лист про наміри щодо запуску Brave Germany – спільної програми для розвитку оборонних технологій та підтримки інноваційних стартапів. Вона передбачає грантову підтримку українських і німецьких стартапів, які працюють над критично важливими напрямами defense tech.
