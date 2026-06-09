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Україна та Латвія підписали Drone Deal

Це вже шоста угода в такому форматі, яку наша країна укладає з партнерами.

Україна та Латвія підписали Drone Deal
Володимир Зеленський і Андріс Кулбергс
Фото: Офіс президента

Президент Володимир Зеленський та прем’єр-міністр Латвії Андріс Кулбергс підписали угоду Drone Deal.

Про це повідомляє Офіс президента

"Президент України та Прем’єр-міністр Латвії підписали Drone Deal. Це вже шоста угода в такому форматі, яку наша країна укладає з партнерами. Drone Deal відкриває багато можливостей для України та Латвії у спільному виробництві, передусім у співпраці для захисту, яка потрібна на тлі всіх безпекових викликів", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Латвія сприятиме зміцненню оборонних можливостей України: ідеться про підтримку у сфері дронів, засобів протиповітряної та протиракетної оборони. Передбачається постачання оборонної продукції, фінансування українського виробництва, розвиток оборонної співпраці з Україною, обмін технологіями, досвідом та знаннями, зокрема в побудові інтегрованої системи захисту неба.

Також  Зеленський поінформував про потреби української ППО та подякував за підтримку програми PURL. Прем’єр-міністр Латвії, своєю чергою, повідомив про підготовку наступних внесків. 

Під час зустрічі обговорили також санкційний тиск на Росію, насамперед - посилення санкцій проти російського тіньового флоту, який використовує Балтійське море для транспортування енергоресурсів в обхід санкцій.

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