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Зеленський обговорив з прем’єром Швеції ППО для України

Президент і Ульф Крістерссон скоординували контакти на найближчий час. 

Зеленський обговорив з прем’єром Швеції ППО для України
Фото: ОПУ

Президент України і прем’єр-міністр Ульф Крістерссон Швеції обговорили результати нещодавнього візиту Володимира Зеленського до Швеції та реалізацію домовленостей щодо винищувачів Gripen.

Про це йдеться у телеграм-каналі Зеленського.

“Важлива була зустріч, яка значно зміцнила нашу співпрацю. Дякую, Швеціє!”, – сказав він.

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Зеленський додав, що вони з Крістерссоном скоординували контакти на найближчий час. Окрему увагу приділили посиленню захисту неба України, а саме – пошуку шляхів для отримання систем ППО та ракет для них. 

“Поінформував про зустріч із лідерами у форматі E3 – Україна й контакти з представниками Президента США щодо наших зусиль заради досягнення миру”, – каже президент.

Зеленський також подякував за послідовну підтримку з боку Швеції в напрямі євроінтеграції України. 

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