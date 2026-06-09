Президент України і прем’єр-міністр Ульф Крістерссон Швеції обговорили результати нещодавнього візиту Володимира Зеленського до Швеції та реалізацію домовленостей щодо винищувачів Gripen.
Про це йдеться у телеграм-каналі Зеленського.
“Важлива була зустріч, яка значно зміцнила нашу співпрацю. Дякую, Швеціє!”, – сказав він.
Зеленський додав, що вони з Крістерссоном скоординували контакти на найближчий час. Окрему увагу приділили посиленню захисту неба України, а саме – пошуку шляхів для отримання систем ППО та ракет для них.
“Поінформував про зустріч із лідерами у форматі E3 – Україна й контакти з представниками Президента США щодо наших зусиль заради досягнення миру”, – каже президент.
Зеленський також подякував за послідовну підтримку з боку Швеції в напрямі євроінтеграції України.
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