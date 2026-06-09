Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Сергій Кислиця: «Російські військові виявилися кращими переговорниками, ніж дипломати»
Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
«Тільки офіцер, який ногами пройшов поле бою, знає, з чим зіштовхується солдат»: сім фактів про «Трійку»
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ГоловнаСуспільствоВійна

Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ та артилерії до 2030 року

Концепція враховує бойовий досвід повномасштабної війни та розвиток нових технологій.

Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ та артилерії до 2030 року
Олександр Сирський
Фото: телеграм Олександра Сирського

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затвердив Концепцію розвитку ракетних військ і артилерії до 2030 року. Документ визначає основні напрями розвитку цього роду військ на середньострокову перспективу.

За словами Сирського, концепція враховує бойовий досвід повномасштабної війни, розвиток нових технологій і зміни у способах ведення бойових дій. 

Серед головних проблем він назвав залежність від постачання озброєння та боєприпасів від партнерів, складну логістику через велику кількість різних артилерійських систем, обмежену дальність окремих зразків озброєння та нестачу засобів артилерійської розвідки.

Реклама

Концепція передбачає, що основу артилерійських підрозділів ЗСУ мають становити зразки українського виробництва. Зношені системи радянських калібрів, які неможливо модернізувати або відремонтувати, поступово виводитимуть з експлуатації. Водночас у військах планують залишити підрозділи з найсучаснішими артилерійськими системами іноземного виробництва.

Окремим пріоритетом визначено створення сучасної системи артилерійської розвідки

Також концепція передбачає розвиток ракетного озброєння, зокрема завершення розробки та запуск серійного виробництва українських балістичних і крилатих ракет.

За словами Сирського, у поєднанні з безпілотними системами це має створити збалансовану систему дальнього вогневого ураження та забезпечити можливість бити по цілях на відстані до 2000 кілометрів.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies