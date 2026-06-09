Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ та артилерії до 2030 року

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський затвердив Концепцію розвитку ракетних військ і артилерії до 2030 року. Документ визначає основні напрями розвитку цього роду військ на середньострокову перспективу.

За словами Сирського, концепція враховує бойовий досвід повномасштабної війни, розвиток нових технологій і зміни у способах ведення бойових дій.

Серед головних проблем він назвав залежність від постачання озброєння та боєприпасів від партнерів, складну логістику через велику кількість різних артилерійських систем, обмежену дальність окремих зразків озброєння та нестачу засобів артилерійської розвідки.

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Концепція передбачає, що основу артилерійських підрозділів ЗСУ мають становити зразки українського виробництва. Зношені системи радянських калібрів, які неможливо модернізувати або відремонтувати, поступово виводитимуть з експлуатації. Водночас у військах планують залишити підрозділи з найсучаснішими артилерійськими системами іноземного виробництва.

Окремим пріоритетом визначено створення сучасної системи артилерійської розвідки.

Також концепція передбачає розвиток ракетного озброєння, зокрема завершення розробки та запуск серійного виробництва українських балістичних і крилатих ракет.

За словами Сирського, у поєднанні з безпілотними системами це має створити збалансовану систему дальнього вогневого ураження та забезпечити можливість бити по цілях на відстані до 2000 кілометрів.