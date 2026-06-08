Частина з них хоче пов’язати своє життя з армією і отримати вищу освіту.

Дев’ята група добровольців Українського легіону - громадян України, які проживають за кордоном, 26 червня в Любліні підпишуть контракти із Збройними силами України.

Про це повідомив представник рекрутингового центру при Генеральному консульстві України в Любліні Петро Горкуша, передає Укрінформ.

"Ця група добровольців підпише контракти 26 червня", - зазначив Горкуша.

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Він додав, що йдеться про кількадесят громадян України, які проживають на даний момент у Польщі, Нідерландах, Німеччині, Італії. Вік добровольців у цій групі - 20-44 роки, жінок у групі немає.

Горкуша також повідомив, що частина добровольців хоче пов’язати своє життя з армією і отримати вищу освіту.

Він зазначив, що у цій групі є багато людей, які народилися на сході України, зокрема і на територіях, які зараз окуповані росіянами, тому у них висока мотивація бути причетними до визволення цих територій.

Після проходження військово-лікарської комісії добровольці потраплять для проходження базової загальновійськової підготовки на один з полігонів у Польщі.

Що відомо про Український легіон

Про створення Українського легіону стало відомо в липні 2024 року, коли президент Володимир Зеленський і глава польського уряду Дональд Туск підписали у Варшаві безпекову угоду. Одним із її пунктів є підготовка на території Польщі українських військових підрозділів.

На початку жовтня 2024 року в Любліні відкрився рекрутинговий центр для добровольців-громадян України на базі Генконсульства України.

Станом на сьогодні добровольці з Українського легіону можуть підписати контракт на рік (у випадку молоді до 25 років), три роки, або до завершення особливого періоду. Після підписання контрактів із ЗСУ бійців направляють на один із полігонів неподалік Любліна для проходження вишколу. Навчання проводять інструктори з країн НАТО.