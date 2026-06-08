Російський FPV-дрон атакував цивільне авто на Харківщині

У селі Радькове Чугуївського району Харківщини російський FPV-дрон атакував цивільне авто. Є поранена.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
8 червня близько 10:00 російський FPV-дрон атакував цивільне авто, яке рухалося дорогою поблизу села Радькове Чугуївського району.
У момент удару в автівці перебувало подружжя. Ворожий безпілотник влучив у лобове скло транспортного засобу.
Внаслідок атаки 49-річна пасажирка отримала поранення.
Чоловік самостійно вивіз потерпілу до Харкова, де їй надали медичну допомогу. Стан жінки – середньої тяжкості.
"За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.
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