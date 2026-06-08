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​Українців попереджають про фейковий сайт, замаскований під "Дію"

Команда "Дії" вже заблокувала його.

​Українців попереджають про фейковий сайт, замаскований під "Дію"
Ілюстративне фото
Фото: Дія

Команда порталу "Дія" виявила фішинговий сайт зі схожим доменом і заблокувала його.

Про це "Дія" повідомляє у фейсбуці.

"Увага: шахраї маскуються під "Дію". Фіксуємо новини щодо фішингового сайту зі схожим на "Дію" доменом, на якому громадян просять завантажити через браузер фейковий застосунок, щоб отримати доступ до особистих даних. Наша команда вже заблокувала цей ресурс", - йдеться в повідомленні.

У "Дії" нагадали про правила безпеки і наголосили, що застосунок "Дія" доступний лише в App Store та Google Play, а єдиний офіційний портал "Дії" - diia.gov.ua.

"Головне правило цифрового світу: не клікайте на сумнівні посилання і ніколи не завантажуйте файли з невідомих сайтів. Шахраї щодня вигадують нові гачки, тому критичне мислення — ваш найкращий антивірус", - йдеться в повідомленні. 

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