Росіяни завдали дронового та артилерійського ударів по Херсону: серед поранених дитина

Через обстріл постраждали троє дорослих та підліток.

У понеділок, 8 червня, російські окупанти атакували Херсон дроном та артилерією. Унаслідок ударів поранено трьох дорослих і дитину.

Про це інформує Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва Херсонської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – зазначають у відомстві.

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За даними слідства, 8 червня близько 13:00 військові РФ атакували дроном цивільний автомобіль у Херсоні.

Унаслідок удару поранення різного ступеня тяжкості отримали троє цивільних осіб – чоловік та дві жінки.

Також близько 14:10 окупанти здійснили артилерійський обстріл житлового сектору міста. Внаслідок ворожої атаки поранення отримав 14-річний хлопець, який перебував у будинку.

Постраждалим надається необхідна медична допомога.

Орієнтовно об 11:00 росіяни атакували з дрона жінку старшого віку у селі Дар’ївка Херсонського району. Там постраждала жінка.

Близько 13:00 росіяни вдарили з БпЛА по автівці у Центральному районі Херсона. Через атаку поранення дістав 49-річний чоловік.