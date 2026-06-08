Російські військові опівдні скинули на місто Слов’янськ на Донеччині три авіабомби. В результаті пошкоджено адмінбудівлю, медичний заклад, численні багатоповерхівки і приватні будинки, щонайменше семеро цивільних зазнали поранень.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Щонайменше 7 людей поранені внаслідок атаки по Слов’янську. Серед поранених – 17-річна дівчина. Усім постраждалим надаємо необхідну медичну допомогу", – написав він у Telegram.

Філашкин також зазначив, що внаслідок ударів пошкоджено адмінбудівлю, медичний заклад, багатоповерхівки і приватні будинки.

"Остаточні наслідки цього удару встановлюємо", – додав він.