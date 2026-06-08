Ворожа армія здійснила масований обстріл Золочівській громаді Харківщини

Ворожа армія завдала ударів КАБами по Золочівській громаді Харківської області. Є руйнування інфраструктури.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"На щастя, обійшлося без постраждалих. Водночас значних руйнувань зазнала цивільна інфраструктура", – каже він.
У селі Писарівка внаслідок ворожої атаки повністю знищено будинок культури та амбулаторію. Також пошкоджено адмінбудівлю й три приватні будинки.
У селі Рясне пошкоджено чотири приватні будинки, магазин та заклад охорони здоров’я.
- Росіяни атакували місто Нікополь та Павлоградський район Дніпропетровської області. Відомо про загиблого цивільного, п'ятеро людей поранені. Під атакою опинилися АЗС.