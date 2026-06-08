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Ворожа армія здійснила масований обстріл Золочівській громаді Харківщини

Є руйнування медзакладу, будинку культури та житлових будинків.

Ворожа армія здійснила масований обстріл Золочівській громаді Харківщини
наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА

Ворожа армія завдала ударів КАБами по Золочівській громаді Харківської області. Є руйнування інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Водночас значних руйнувань зазнала цивільна інфраструктура", – каже він.

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наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА
наслідки російської атаки

У селі Писарівка внаслідок ворожої атаки повністю знищено будинок культури та амбулаторію. Також пошкоджено адмінбудівлю й три приватні будинки.

наслідки російської атаки
Фото: Харківська ОВА
наслідки російської атаки

У селі Рясне пошкоджено чотири приватні будинки, магазин та заклад охорони здоров’я.

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