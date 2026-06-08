Ворожа армія здійснила масований обстріл Золочівській громаді Харківщини

Є руйнування медзакладу, будинку культури та житлових будинків.

Ворожа армія завдала ударів КАБами по Золочівській громаді Харківської області. Є руйнування інфраструктури.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"На щастя, обійшлося без постраждалих. Водночас значних руйнувань зазнала цивільна інфраструктура", – каже він.

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Фото: Харківська ОВА наслідки російської атаки

У селі Писарівка внаслідок ворожої атаки повністю знищено будинок культури та амбулаторію. Також пошкоджено адмінбудівлю й три приватні будинки.

Фото: Харківська ОВА наслідки російської атаки

У селі Рясне пошкоджено чотири приватні будинки, магазин та заклад охорони здоров’я.