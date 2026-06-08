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На Херсонщині через атаки РФ поранені шестеро цивільних

Серед поранених дитина.

На Херсонщині через атаки РФ поранені шестеро цивільних
Херсонська область, пожежа
Фото: ДСНС України

Упродовж дня, 8 червня, російські окупанти били по населених пунктах Херсонщини дронами та з артилерії. Відомо про шістьох поранених, серед них – дитина.

Про це повідомляє Херсонська обласна прокуратура.

"За процесуального керівництва органів прокуратури Херсонської області розпочато досудові розслідування за фактами вчинення воєнних злочинів (ч. 1 ст. 438 КК України)", – ідеться у повідомленні.

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За даними слідства, російська армія била по населених пунктах Херсонщини ствольною та реактивною артилерією, застосовували дрони різних типів.

Станом на 17:30 відомо про шістьох поранених, серед них дитина.

У Херсоні троє місцевих жителів, у Дар’ївці та Зарічному по одній людині отримали травми від вибухів снарядів, що ворог скидав з БпЛА. 

У Херсоні 14-річний хлопець травмувався внаслідок обстрілу з РСЗВ.  

Пошкоджень зазнали приватні та багатоквартирні будинки, будівля банку, гаражі та автотранспорт. 

Прокурори та слідчі поліції вживають усіх необхідних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.

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