З березня 2026 року за сприяння Офісу омбудсмана з російської окупації і території РФ Україні вдалося повернути 60 громадян.

Про це повідомив Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

Серед евакуйованих – маломобільні та тяжкохворі люди, які перебували в умовах відсутності доступу до медичної допомоги та належного догляду. Їхнє переміщення здійснювалося за сприяння Міжнародного комітету Червоного Хреста із залученням спеціалізованого транспорту та медичного супроводу.

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Також допомогу отримали громадяни, які втратили документи та не могли самостійно залишити тимчасово окуповані території.

Окремо повідомляється про випадок евакуації чоловіка, який пережив незаконне затримання, катування та переслідування. Через стан здоров’я він потребує тривалого лікування та реабілітації, які тепер зможе отримати на підконтрольній Україні території.

"Українець через наслідки катувань і тяжкі проблеми зі здоров’ям фактично втратив можливість самостійно пересуватися та потребує термінового лікування. Завдяки спільним зусиллям та підтримці міжнародних гуманітарних партнерів вдалося організувати його безпечну евакуацію на підконтрольну Україні територію. Тепер попереду – лікування, реабілітація та шанс на життя без страху", – пише Лубінець.

Також вдалося організувати возз’єднання родини українського військовослужбовця, який раніше повернувся з полону, тоді як його батьки залишалися на окупованій території.

Омбудсман додає, що після повернення громадяни отримують комплексну підтримку, зокрема гуманітарну, юридичну, психологічну та фінансову допомогу, а також сприяння у відновленні документів, пошуку житла та реінтеграції.