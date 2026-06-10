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Кандидат на посаду прем'єра Румунії стверджує, що відмовився від українського громадянства

Еуджен Томак провів своє дитинство в Ізмаїльському районі Одещини.

Кандидат на посаду прем'єра Румунії стверджує, що відмовився від українського громадянства
Нікушор Дан і Еуджен Томак
Фото: Romania Insider

Румунський політик Еуджен Томак, який отримав від президента Нікушора Дана офіційне доручення сформувати склад уряду та може стати новим прем'єр-міністром країни, прояснив ситуацію з наявністю у нього громадянства України.

Як пише NewsMaker, Томак визнав, що мав українське громадянство, адже народився в Озерному Ізмаїльського району та провів там своє дитинство. Але у віці 17 років він перебрався до Румунії, отримавши грант через своє походження з румунської родини.

За словами політика, він подав до посольства України у Бухаресті заяву на відмову від українського громадянства, адже хотів отримати паспорт Молдови. Таким чином він дотримався норми про заборону подвійного громадянства.

Щодо Молдови Томак говорить про те, що вона "є однією з його цілей". На посаді прем'єра він має намір домогтися ухвалення спільного з сусідньою державою законодавства у сфері медіа та освіти. При цьому він закликає "приймати речі такими, як вони є, і зберігати те, що можна зберегти". 

За законом, подати до парламенту урядову програму та назвати своїх кандидатів на міністерські посади Томак повинен до 15 червня.

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