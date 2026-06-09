На румунському кордоні виявили контрабанду сигарет на понад 2 мільйони гривень

В конструкціях причепу знайшли понад 31 000 пачок без акцизу.

На румунському кордоні виявили масштабну контрабанду сигарет. Громадянин України вантажівкою з причепом прямував через пункт пропуску «Красноїльськ» до Румунії.

Про це повідомили в пресслужбі ДПСУ.

Під час огляду транспортного засобу прикордонники за допомогою спеціального сканера виявили, що конструкції вантажного причепа чимось заповнені.

Під час додаткової перевірки виявили 31 290 пачок сигарет без марок акцизного податку. Орієнтовна вартість – понад 2 мільйони гривень.

Вантажівку із причепом та виявлені сигарети вилучили. Інформацію передали правоохоронним органам.