Укрзалізниця додала 12 нових рейсів і оновила графік руху потягів на літо

Оновлений графік запрацює з 28 червня, однак продаж квитків стартує від 9 червня.

Укрзалізниця додала 12 нових рейсів, прискорило три поїзди, продовжило до гірських регіонів чотири маршрути та змінило вісім черезденних поїздів на щоденні.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

Оновлений графік запрацює з 28 червня, однак продаж квитків стартує від 9 червня.

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Флагманський поїзд №1/2 "Єдність" подовжено до Рахова, Починаючи з 29 червня він курсуватиме за маршрутом Харків-Рахів (раніше Харків-Ворохта).

Це найдовший маршрут флагманського поїзда в Україні – 1325 км. Поїзд має у складі жіночий та новенький дитячий вагон.

Потяг №55/56 Київ-Рахів курсуватиме щоденно замість графіку через день, що збільшить кількість місць за напрямками від Вінниці, Хмельницького, Тернополя до Івано-Франківська, Яремчі, Татарова, Ворохти, Ясіні, Квасів та Рахова.

Поїзд "Сакура" буде швидше їхати з Києва до Ужгорода та в зворотному напрямку: відправлятиметься з Києва о 23:28 (замість 17:41), а зворотний рейс прибуватиме до Києва о 6:09 (замість 09:58), до Хмельницького – до опівночі.

Поїзд №113/114 Харків-Ужгород курсуватиме через день, що таким чином забезпечить зручніший доїзд з Харкова та Полтави до Рівного, Луцька і Закарпаття.

Інший рейс Харків-Ужгород – №45/46 змінить маршрут через Подділя, відповідно мешканці Вінниці, Хмельницького, Тернополя зможуть дістатися Закарпаття в зручний час.

До станції Ясіня подовжено маршрути №137/138 Київ-Ясіня (замість Київ – Івано-Франківськ) та №142/141 Чернігів-Ясіня (замість Чернігів – Івано-Франківськ).

Передбачається, що серед нових вагонів сформовано нічний експрес №83/84 Дніпро-Мукачево, денний поїзд №153/154 Дніпро-Одеса (по датах), №157/158 Київ – Івано-Франківськ, №210/209 Миколаїв – Івано-Франківськ (через день), №229/230 Харків-Кременчук, який курсуватиме з 29 червня.

Квитки на рейси надходитимуть поступово, відповідно деякі поїзди будуть доступні протягом доби-двох.

"Вагонів у нас більше, на жаль, не стало, але ми плідно попрацювали впродовж кількох місяців, щоб максимально ефективно "закрутити" те, що в нас є – це і зробило можливим новий літній графік", – зазначили в УЗ.