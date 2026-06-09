​Українські військові здійснили більше 50 тисяч місій із застосуванням НРК, - Федоров

Сьогодні НРК регулярно виконують логістичні та евакуаційні місії в зонах підвищеного ризику.

З початку року українські військові за допомогою наземних роботизованих комплексів здійснили вже понад 50 тис. логістичних та евакуаційних місій.

Про це повідомив у Telegram міністр оборони Михайло Федоров.

Він розповів, як НРК допомагають зберігати життя військових на передовій.

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"Від початку військові за допомогою НРК здійснили вже понад 50 000 логістичних та евакуаційних місій. Завдяки еБалам бачимо верифіковані результати їх застосування й можемо швидше масштабувати найефективніші практики на все військо", - зазначив Федоров.

Він також додав, що за п’ять місяців кількість підрозділів, які звітують про виконані НРК місії, зросла майже вдвічі - зі 117 до 230.

"Сьогодні НРК регулярно виконують логістичні та евакуаційні місії в зонах підвищеного ризику. Вони доставляють необхідне, забезпечують логістику та евакуюють поранених там, де перебування людей створює додаткову загрозу. Саме тому розвиток наземних роботизованих комплексів є одним із наших пріоритетів: що більше завдань виконують роботи, то більше життів військових вдається зберегти. За місії з НРК підрозділи отримують еБали, які через платформу Brave1 Market можуть обміняти на дрони, НРК, засоби РЕБ та комплектуючі", - зазначив Федоров.

Він також розповів, що в першому півріччі 2026 року законтрактовано 25 000 НРК, які поступово надходять на фронт. Це вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік.

З початку 2026 року постачання НРК у підрозділи ЗСУ фактично зупинилося. Причина – законодавча колізія: після того як з 1 січня завершилась дія пільги на ПДВ для електромобілів, під неї автоматично потрапили й НРК, які до цього постачали за тією самою нормою. Повітряні та морські безпілотники мають окрему пільгу – для наземних її не передбачили.

Про необхідність термінового врегулювання питання ще в лютому заявила Українська рада зброярів. Тоді ж відбулася міжвідомча нарада за участі Міноборони, Мінфіну, Державної податкової служби та Агенції оборонних закупівель – всі сторони підтримали зміни до Податкового кодексу. Проте норма досі застрягла на рівні профільного комітету Верховної Ради.

15 травня відбулася повторна зустріч. 19 травня відповідний законопроєкт з’явився на сайті Ради.

28 травня Рада підтримала звільнення від ПДВ постачання НРК в Україну.