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​Українські військові здійснили більше 50 тисяч місій із застосуванням НРК, - Федоров

Сьогодні НРК регулярно виконують логістичні та евакуаційні місії в зонах підвищеного ризику.

​Українські військові здійснили більше 50 тисяч місій із застосуванням НРК, - Федоров
Фото: Міноборони

З початку року українські військові за допомогою наземних роботизованих комплексів здійснили вже понад 50 тис. логістичних та евакуаційних місій.

Про це повідомив у Telegram міністр оборони Михайло Федоров.

Він розповів, як НРК допомагають зберігати життя військових на передовій. 

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"Від початку військові за допомогою НРК здійснили вже понад 50 000 логістичних та евакуаційних місій. Завдяки еБалам бачимо верифіковані результати їх застосування й можемо швидше масштабувати найефективніші практики на все військо", - зазначив Федоров.

Він також додав, що за п’ять місяців кількість підрозділів, які звітують про виконані НРК місії, зросла майже вдвічі - зі 117 до 230.

"Сьогодні НРК регулярно виконують логістичні та евакуаційні місії в зонах підвищеного ризику. Вони доставляють необхідне, забезпечують логістику та евакуюють поранених там, де перебування людей створює додаткову загрозу. Саме тому розвиток наземних роботизованих комплексів є одним із наших пріоритетів: що більше завдань виконують роботи, то більше життів військових вдається зберегти. За місії з НРК підрозділи отримують еБали, які через платформу Brave1 Market можуть обміняти на дрони, НРК, засоби РЕБ та комплектуючі", - зазначив Федоров. 

Він також розповів, що в першому півріччі 2026 року законтрактовано 25 000 НРК, які поступово надходять на фронт. Це вдвічі більше, ніж за весь 2025 рік.

  • З початку 2026 року постачання НРК у підрозділи ЗСУ фактично зупинилося. Причина – законодавча колізія: після того як з 1 січня завершилась дія пільги на ПДВ для електромобілів, під неї автоматично потрапили й НРК, які до цього постачали за тією самою нормою. Повітряні та морські безпілотники мають окрему пільгу – для наземних її не передбачили.
  • Про необхідність термінового врегулювання питання ще в лютому заявила Українська рада зброярів. Тоді ж відбулася міжвідомча нарада за участі Міноборони, Мінфіну, Державної податкової служби та Агенції оборонних закупівель – всі сторони підтримали зміни до Податкового кодексу. Проте норма досі застрягла на рівні профільного комітету Верховної Ради.
  • 15 травня відбулася повторна зустріч. 19 травня відповідний законопроєкт з’явився на сайті Ради.
  • 28 травня Рада підтримала звільнення від ПДВ постачання НРК в Україну.
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