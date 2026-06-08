Правоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
ФотоПравоохоронці заявили про ліквідацію масштабного виробництва підроблених документів на Київщині
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На Європу суне аномальна спека. Чи витримає енергетика України нове випробування?
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
На війні загинув захисник з 3 ОШБ, музикант Ярослав "Варнак" Іванов
Росіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
ФотоРосіяни атакували Київ балістикою та "Цирконами". Є жертви й десятки поранених (оновлено)
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Китай погрожує ЄС «рішучою відповіддю» через плани Брюсселя обмежити китайський імпорт
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Ольга Токарчук: «Усі погані історії відбуваються, коли люди перестають користуватися власним розумом»
Павутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
ФотоПавутиння, солов’ї, легенди про анаконд та як дихають верби: три роки нового Великого Лугу
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Порошенко розповів про зустріч із Зеленським: "Важливо, що у президента нас почули"
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
Reuters: у Росії заговорили про завершення війни через економічні проблеми
ГоловнаТехнології

Міноборони допустило до використання у ЗСУ електромотоцикл WOLFSTORM «Штурмовий вовк»

WOLFSTORM поєднує переваги класичних мотоциклів із двигуном внутрішнього згоряння та електротранспорту.

Міноборони допустило до використання у ЗСУ електромотоцикл WOLFSTORM «Штурмовий вовк»
електромотоцикл WOLFSTORM
Фото: Міноборони

Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило використання у Збройних силах вітчизняного електромотоцикла WOLFSTORM, який отримав назву «штурмовий вовк».

Про це повідомляє Міноборони.

Техніка вирізняється безшумністю, відсутністю теплового сліду та здатністю перевозити двох військовослужбовців у повному спорядженні. У відомстві зазначають, що WOLFSTORM поєднує переваги класичних мотоциклів із двигуном внутрішнього згоряння та електротранспорту.

Реклама

«Штурмовий вовк» створений за схемою mid drive, що забезпечує кращу керованість і балансування, особливо на складному рельєфі.

Електромотоцикл має масу 105 кг, розганяється до 80 км/год та здатний подолати до 100 км без підзарядки. Потужність електродвигуна становить 8 кВт, він розташований у центральній частині конструкції, а привід на заднє колесо здійснюється через ланцюг. Також передбачена задня передача.

Повна зарядка акумулятора триває близько 4 годин, при цьому доступна швидка заміна батареї. Вантажопідйомність становить до 200 кг – двоє військових у повному спорядженні.

Серед ключових переваг WOLFSTORM у Міноборони називають:

  • безшумність;
  • відсутність теплового сліду;
  • високу мобільність;
  • стійкість до складних погодних умов;
  • низькі витрати на експлуатацію;
  • швидку готовність до використання.

Мотоцикл може застосовуватися для розвідки, транспортування особового складу, саперних груп, розрахунків БПАК, логістичних завдань, евакуації, а також патрулювання та охорони об’єктів.

У відомстві зазначають, що легкі мотоцикли залишаються одним із найефективніших засобів пересування на передовій завдяки швидкості та здатності діяти в умовах складної логістики.

Також повідомляється, що у 2026 році укладено контракти на постачання 1 500 мотоциклів для ЗСУ, що втричі більше, ніж торік. Завдяки конкуренції серед постачальників вдалося заощадити майже 12 млн грн бюджетних коштів.

Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies