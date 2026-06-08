Міноборони допустило до використання у ЗСУ електромотоцикл WOLFSTORM «Штурмовий вовк»

Міністерство оборони України кодифікувало та дозволило використання у Збройних силах вітчизняного електромотоцикла WOLFSTORM, який отримав назву «штурмовий вовк».

Про це повідомляє Міноборони.

Техніка вирізняється безшумністю, відсутністю теплового сліду та здатністю перевозити двох військовослужбовців у повному спорядженні. У відомстві зазначають, що WOLFSTORM поєднує переваги класичних мотоциклів із двигуном внутрішнього згоряння та електротранспорту.

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«Штурмовий вовк» створений за схемою mid drive, що забезпечує кращу керованість і балансування, особливо на складному рельєфі.

Електромотоцикл має масу 105 кг, розганяється до 80 км/год та здатний подолати до 100 км без підзарядки. Потужність електродвигуна становить 8 кВт, він розташований у центральній частині конструкції, а привід на заднє колесо здійснюється через ланцюг. Також передбачена задня передача.

Повна зарядка акумулятора триває близько 4 годин, при цьому доступна швидка заміна батареї. Вантажопідйомність становить до 200 кг – двоє військових у повному спорядженні.

Серед ключових переваг WOLFSTORM у Міноборони називають:

безшумність;

відсутність теплового сліду;

високу мобільність;

стійкість до складних погодних умов;

низькі витрати на експлуатацію;

швидку готовність до використання.

Мотоцикл може застосовуватися для розвідки, транспортування особового складу, саперних груп, розрахунків БПАК, логістичних завдань, евакуації, а також патрулювання та охорони об’єктів.

У відомстві зазначають, що легкі мотоцикли залишаються одним із найефективніших засобів пересування на передовій завдяки швидкості та здатності діяти в умовах складної логістики.

Також повідомляється, що у 2026 році укладено контракти на постачання 1 500 мотоциклів для ЗСУ, що втричі більше, ніж торік. Завдяки конкуренції серед постачальників вдалося заощадити майже 12 млн грн бюджетних коштів.