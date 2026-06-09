ЗСУ: Чонгарський міст повністю ввели з ладу українськими дронами FP-2

Чонгарський міст повністю вивели з ладу, рух на ньому окупанти перекрили на тривалий час.

Про це повідомив 1-й окремий штурмовий полк ім. Дмитра Коцюбайла Сухопутних військ ЗСУ.

«Повторне ураження Чонгарського мосту в ніч проти 9 червня — результат спільної та злагодженої роботи Центру мультидоменних операцій «Фаланга», 1 ОШП імені Дмитра Коцюбайла та 475 ОШП «CODE 9.2». Операцію реалізовано українськими дронами FP-2. Першим ударом 7 червня ми пошкодили полотно в одному напрямку. Тепер цей важливий логістичний шлях повністю виведено з ладу. Результат — рух перекрито на тривалий час», - ідеться в дописі полку на фейсбук-сторінці.

Військові запевнили, що бачать всі пересування та повністю контролюють ремонтні роботи росіян.

«Готові внести свої далекобійні корективи будь-якої миті», - додали в 1 ОШП.

Чонгарський міст є важливим логістичним шляхом для окупаційних військ.