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Боснія і Герцеговина стала 50-м учасником Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Глава МЗС України заявив, що розширення коаліції посилює спільну здатність міжнародної спільноти до рішучих дій.

Боснія і Герцеговина стала 50-м учасником Міжнародної коаліції за повернення українських дітей
прапор Боснії і Герцеговини
Фото: osce.usmission.gov

Боснія і Герцеговина офіційно підтвердила свій намір приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей. 

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Тепер кількість держав-учасниць глобальної ініціативи досягнула 50. 

Сибіга додав, що розширення коаліції посилює спільну здатність міжнародної спільноти до рішучих дій. 

Міністр запевнив, що Україна спільно з партнерами продовжуватиме роботу для притягнення до відповідальності всіх причетних до незаконної депортації, примусового усиновлення та мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

  • Зниклими вважають 2317 дітей, за даними Національної поліції України, а депортованих - 20570, за даними Bring Kids Back UA.
  • Міжнародна коаліція за повернення українських дітей почала роботу 2 лютого 2024 року. 
  • Україна та Канада співголовують у коаліції.
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