Боснія і Герцеговина стала 50-м учасником Міжнародної коаліції за повернення українських дітей

Глава МЗС України заявив, що розширення коаліції посилює спільну здатність міжнародної спільноти до рішучих дій.

Боснія і Герцеговина офіційно підтвердила свій намір приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

Тепер кількість держав-учасниць глобальної ініціативи досягнула 50.

Сибіга додав, що розширення коаліції посилює спільну здатність міжнародної спільноти до рішучих дій.

Міністр запевнив, що Україна спільно з партнерами продовжуватиме роботу для притягнення до відповідальності всіх причетних до незаконної депортації, примусового усиновлення та мілітаризації українських дітей на тимчасово окупованих територіях та в Росії.

Щонайменше 707 дітей загинули, і понад 2548 поранені унаслідок російської агресії в Україні. Це – дані станом на 4 червня.

Зниклими вважають 2317 дітей, за даними Національної поліції України, а депортованих - 20570, за даними Bring Kids Back UA.