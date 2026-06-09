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Лубінець назвав "кардинально проваленою" політику України щодо внутрішньо переміщених осіб та людей з ТОТ

Омбудсман розповів про допомогу з виїздом українцям із окупованих територій. 

Лубінець назвав "кардинально проваленою" політику України щодо внутрішньо переміщених осіб та людей з ТОТ
Дмитро Лубінець
Фото: Дмитро Лубінець

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець  вважає державну політику України щодо внутрішньо переміщених осіб та людей на тимчасово окупованих територіях "кардинально проваленою".

Про це він розповів в інтерв’ю "Радіо Свобода".

Серед найбільших проблем у цій сфері він назвав:

  • відсутність профільного міністерства;
  • відсутність "сталої, зрозумілої державної політики" стосовно внутрішньо переміщених осіб;
  • відсутність реєстру ВПО та обліку їх потреб, обліку втраченого ними житла;
  • дискримінацію щодо різних категорій ВПО, коли ті громадяни, які виїхали з тимчасово окупованих територій з 2014 по 2022 рік не можуть скористатися певними програмами підтримки, які доступні тим, хто переїхав після 2022 року. 
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"Українська влада повинна: по-перше, облікувати всіх громадян, по-друге, їм допомогти, наскільки ми можемо, по-третє, ну принаймні розуміти, який масштаб трагедії", – сказав Лубінець.

Він розповів про роботу Офісу омбудсмана в допомозі з виїздом українцям із окупованих територій. За його словами, до нього звертаються громадяни з різними проханнями - допомогти із логістикою чи пошуком фінансування. Також люди запитують, як їх зустріне Україна, якщо вони отримали російський паспорт в окупації.

Зараз, за словами Лубінця, є змога виїхати з окупації через контрольний пункт "Доманове" між Україною й Білоруссю, він офіційно відкритий з 2024 року. 

"З нашої сторони – це Волинська область. Юридично станом на зараз це єдиний пункт перетину, через який можуть евакуюватися громадяни України з тимчасово окупованої території України. Але для цього їм треба виїхати фізично на територію РФ, потім на територію Білорусі і через цей пункт перетину заїхати в Україну. З моменту відкриття, це з середини 2024 року до 31 грудня 2025 року пройшло більше 17 000 цивільних громадян України, включаючи більше 1400, я можу помилитися, 1113 українських дітей", – зазначив омбудсман.

 

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