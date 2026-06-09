Нацполіція затримала двох іноземців, яких підозрюють у вбивстві

Чоловіки перебували в міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів.

На території України затримали двох іноземців, підозрюваних у вбивствах.

Як повідомили в Департаменті карного розшуку Нацполіції, громадян Азербайджанської та Турецької Республік, які перебували у міжнародному розшуку за вчинення особливо тяжких злочинів, розшукали та затримали оперативники поліції. На них чекає екстрадиція.

Правоохоронці отримали інформацію про те, що на території Києва переховується 34-річний громадянин Азербайджану, який розшукується Інтерполом за вчинення вбивства у Польщі.

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"На початку 2025 року, у самому центрі Варшави поруч з грузинським рестораном, фігурант під час конфлікту завдав смерельний удар ножем у ділянку серця 31-річному громадянину Грузії", - йдеться в повідомленні.

Чоловіка затримали у Шевченківському районі столиці. У нього виявили паспорт громадянина Латвійської Республіки.

Також, на запит Туреччини правоохоронці встановили місцезнаходження ще одного іноземця, який перебував у міжнародному розшуку за вчинення умисного вбивства. Його затримали на території Одещини.

Наразі обох затриманих готують до екстрадиції.