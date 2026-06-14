Україна очікує на змістовні переговори з партнерами щодо оборонної підтримки.

Росія щодня завдає сотні ударів по українських містах і громадах, атакує цивільну інфраструктуру. За цей тиждень РФ випустила по Україні майже 2 тисячі дронів і понад 1,7 тис. КАБів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

"Лише за цей тиждень російські війська випустили по Україні 1920 ударних безпілотників, 1790 керованих авіаційних бомб та 17 ракет різних типів", – ідеться у повідомленні.

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Президент наголосив, що протидія таким атакам має бути посилена, та повідомив про підготовку до зустрічей із міжнародними партнерами для зміцнення обороноздатності України.

"Попереду саміти G7, ЄС і НАТО. І дуже важливо, щоб ці переговори завершилися конкретними рішеннями", – зазначив Зеленський.

За його словами, Україна очікує на змістовні зустрічі з партнерами, передусім щодо посилення протиповітряної оборони, розвитку далекобійних спроможностей, розширення співпраці у форматі Drone Deal та посилення санкційного тиску на Росію.

Глава держави наголосив, що завершення війни має відбутися "достойно та з гарантованою безпекою", а досягти цього можливо завдяки силі, єдності партнерів і тиску на Росію.

"Дякую всім, хто нам допомагає", – підсумував президент.