У південному мексиканському штаті застрелили мера

Інформації про можливий мотив вбивства наразі немає.

У південному мексиканському штаті Оахака застрелили мера, помер Хосе Анхель Браво Мартінес, мер Сан-Мігель-Аматітлана. пише DW.

У штаті, що межує з Тихим океаном, діють організовані злочинні угруповання, зокрема картель “Нове покоління Халіско” (CJNG) та картель “Сіналоа”.

“В Оахаці ми не дозволимо насильству взяти гору над законом чи над волею наших громад”, – заявив губернатор штату Саломон Хара у дописі на соціальній платформі X.

Реклама

Мер Сан-Мігель-Аматітлана, де проживає майже 7000 осіб, був членом PAN (Партії національної дії), що входить до коаліції опозиційних партій.

Державні прокурори заявили, що після отримання інформацію про напад вони “негайно активували свої протоколи розслідування тяжких злочинів”.

Відомо, що присутність поліції в цьому районі була посилена, також розгорнули тактичну групу “для перекриття шляхів відступу та пошуку винних”.

Влада не дала додаткову інформацію про можливий мотив вбивства.

Ситуація з безпекою в Мексиці перебуває в центрі уваги через Чемпіонат світу з футболу, який розпочався в Мехіко в четвер.