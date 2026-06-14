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У південному мексиканському штаті застрелили мера

Інформації про можливий мотив вбивства наразі немає.

У південному мексиканському штаті застрелили мера
Місто Сан-Мігель-Аматітлана у мексиканському штаті Оахака
Фото: Mexico News

У південному мексиканському штаті Оахака застрелили мера, помер Хосе Анхель Браво Мартінес, мер Сан-Мігель-Аматітлана. пише DW.

У штаті, що межує з Тихим океаном, діють організовані злочинні угруповання, зокрема картель “Нове покоління Халіско” (CJNG) та картель “Сіналоа”.

“В Оахаці ми не дозволимо насильству взяти гору над законом чи над волею наших громад”, – заявив губернатор штату Саломон Хара у дописі на соціальній платформі X.

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Мер Сан-Мігель-Аматітлана, де проживає майже 7000 осіб, був членом PAN (Партії національної дії), що входить до коаліції опозиційних партій.

Державні прокурори заявили, що після отримання інформацію про напад вони “негайно активували свої протоколи розслідування тяжких злочинів”.

Відомо, що присутність поліції в цьому районі була посилена, також розгорнули тактичну групу “для перекриття шляхів відступу та пошуку винних”.

Влада не дала додаткову інформацію про можливий мотив вбивства.

Ситуація з безпекою в Мексиці перебуває в центрі уваги через Чемпіонат світу з футболу, який розпочався в Мехіко в четвер.

  • Місцеві чиновники часто стають мішенню насильства, особливо в сільській місцевості країни, де і організовані злочинні угруповання мають вплив.
  • У травні Маріо Ернандес Гарсія, мер Сантьяго Амольтепека – ще одного міста в Оахаці – загинув внаслідок нападу, унаслідок якого також загинули ще двоє людей.
  • За даними неурядової організації Causa en Comun, у 2025 році внаслідок цілеспрямованих убивств загинуло щонайменше 60 політиків або законодавців.
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