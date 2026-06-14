Головне за ніч та ранок неділі, 14 червня: атака на Дніпро, майже 230 боєзіткнень, ураження нафтобази в Рибінську

Нічна повітряна атака , 229 бойових зіткнень, бої на Лиманському, Покровському та Гуляйпільському напрямках, ворожі обстріли, показники невдоволення росіян путінською владою.

Президент Володимир Зеленський у соцмережах прокоментував дані українських розвідок щодо внутрішньої ситуації в Росії, зокрема про соціально-політичні процеси та документи, які надходять до російського керівництва.

"Ми розуміємо, що Путіну рідко приносять повністю правдиву інформацію без прикрас. Але навіть те, що він бачить у документах, які до нього потрапляють, все ж таки дозволяє зробити висновки", – зазначає Президент.

Глава нашої держави зазначив, що прогнозні показники невдоволення росіян путінською владою продовжують зростати, і цей показник "не вийде на плато" до вересня, коли в Росії заплановані парламентські вибори.

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Докладніше – в новині.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 229 боєзіткнень.

Армія РФ посилила тиск на Покровському (39 штурмових дій агресора), Гуляйпільському (32 атаки) та Лиманському (17) напрямках.

Авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили дванадцять районів зосередження живої сили противника, дві артилерійські системи та пункт управління безпілотними літальними апаратами.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що Сили оборони за минулу добу ліквідували ще 1440 російських окупантів, 5 ворожих танків, 14 броньовиків та 57 артилерійських систем. З початку повномасштабного вторгнення РФ втратила близько 1 382 870 солдатів.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Армія РФ завдала удару по підприємству легкої промисловості у Дніпрі. Внаслідок атаки семеро людей зазнали поранень, троє чоловіків госпіталізовані, пошкоджене обладнання підприємства.

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В одному з приміщень підприємства зруйнована стеля і пошкоджено виробниче обладнання.

"У ніч на 14 червня (з 18:00 13 червня) противник атакував 98 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас, та дронами-імітаторами типу "Пародія" із напрямків: Орел, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда, Гвардійське – ТОТ АР Крим", – ідеться у повідомленні Повітряних сил.

За попередніми даними, станом на 08:00 протиповітряною обороною збито/подавлено 91 ворожий БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дрон інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Зафіксовано влучання 7 ударних БпЛА на 6 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 4 локаціях.

У ніч із 13 на 14 червня ударні безпілотники уразили нафтобазу в місті Рибінськ Ярославської області РФ, повідомляють OSINT-канали Astra та Exilenova+.

Ціллю стала федеральна державна казенна установа – комбінат "Темп", який використовується для зберігання недоторканних стратегічних запасів пального та нафтопродуктів. Підприємство також має значення логістичного вузла для забезпечення підрозділів російської армії на північно-східному напрямку європейської частини РФ. Після атаки на території підприємства виникла масштабна пожежа.

Рибінськ розташований на відстані понад 700 км від державного кордону України і має розвинене залізничне сполучення, що посилює його транспортно-логістичну роль.

У місті Новомосковськ Тульської області дрони атакували хімічний завод "Азот", де внаслідок влучання теж спалахнула пожежа.

Підприємство є одним із найбільших у Росії виробників аміаку та азотних добрив і входить до провідних підприємств галузі за обсягами та номенклатурою продукції.

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