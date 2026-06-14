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Le Monde: Росія не хоче обмінювати іноземних військовополонених, які воювали в ЗС РФ

Серед полонених є вихідці з Непалу, Сомалі, Ємену, Шрі-Ланки.

Le Monde: Росія не хоче обмінювати іноземних військовополонених, які воювали в ЗС РФ
Фото: mil.in.ua

Іноземні громадяни, які воювали у складі російської армії та потрапили до українського полону, дедалі частіше опиняються в ситуації правової невизначеності через небажання РФ включати їх до списків на обмін військовополоненими.

Про це пише французьке видання Le Monde.

За даними журналістів, серед полонених є громадяни країн Африки, Азії, Близького Сходу та Латинської Америки, які підписали контракти з Міноборони РФ для участі у війні проти України.

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Багатьох із них привабили обіцянки високих грошових виплат, соціальних гарантій та перспективи отримання російського громадянства. Однак після потрапляння в полон вони зіткнулися з новою проблемою – Москва не поспішає повертати їх додому через механізм обміну військовополоненими.

У результаті деякі іноземні бійці тривалий час залишаються в українських місцях утримання без чітких перспектив звільнення. Ситуацію ускладнює те, що частина з них не має необхідних документів для повернення на батьківщину, а окремі держави походження не проявляють активності щодо їхньої репатріації.

Як зазначає Le Monde, українська влада продовжує дотримуватися міжнародного гуманітарного права та норм поводження з військовополоненими. Водночас статус іноземців, які воювали на боці Росії, часто виявляється складнішим, ніж у громадян РФ.

Проблема стала особливо актуальною після того, як Росія почала активно залучати до війни іноземних громадян. За інформацією видання, серед полонених є вихідці з Непалу, Сомалі, Ємену, Шрі-Ланки та інших країн із низьким рівнем доходів населення.

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